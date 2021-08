Prokurátor ÚŠP podal obžalobu na bývalú štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú 

"Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal dňa 18. augusta 2021 obžalobu na Okresný súd Trenčín na obvinených M. J., R. K. a P. V. A to pre dva skutky, zločin vydierania a zločin marenia spravodlivosti,"

priblížil Skladan.

"Je pre mňa zarážajúce, že bola podaná obžaloba na moju klientku, keďže závažným a zásadným spôsobom bolo porušené jej právo na obhajobu, a to tým spôsobom, že jej nebolo umožnené sa oboznámiť a preštudovať vyšetrovací spis. Moja klientka v momente, keď bola vyrozumená vyšetrovateľom o tom, že bol stanovený termín na preštudovanie vyšetrovacieho spisu, riadne písomne požiadala vyšetrovateľa o zrušenie tohto termínu a zároveň o určenie nového termínu na preštudovanie spisu,"

zareagoval pre TASR obhajca Peter Erdős.

Ako vysvetlil, to z dôvodu, že po zdravotnej stránke nie je spôsobilá sa zúčastniť na takomto úkone, pretože po psychickej stránke sa necíti byť spôsobilá na akýkoľvek úkon.

"Vyplýva to z predloženej lekárskej správy ošetrujúceho psychiatra, ktorý jasne konštatoval, že v prípade jej účasti na akomkoľvek vyšetrovacom úkone by mohlo dôjsť k zhoršeniu jej zdravotného stavu. Moja klientka jasne napísala do svojej žiadosti, že sa svojho práva na preštudovanie a oboznámenie sa s výsledkami vyšetrovania nevzdáva a chce toto právo využiť. Vyšetrovateľ neakceptoval jej žiadosť o zrušenie tohto termínu a oznámil jej, že nevyhovie tejto žiadosti a v prípade, ak sa nezúčastní, tak bude považovať toto za nevyužitie práva,"