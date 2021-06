Prokurátor žiada zrušiť rozsudok ŠTS v kauze Kuciak a prípad dať inému senátu

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) navrhuje, aby Najvyšší súd (NS) SR zrušil rozsudok Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Žiada vrátiť vec späť na ŠTS a chce, aby bola vec prejednaná a rozhodnutá v inom zložení senátu špecializovaného súdu. Uviedol to predseda senátu Najvyššieho súdu (NS) SR Peter Paluda na utorkovom verejnom zasadnutí. Senát sa zaoberá odvolaniami v kauze Kuciak.

Foto: TASR

Prokurátor vyjadril obavu, že pôvodný senát ŠTS nemusí niektoré dôkazy opakovane zobrať do úvahy a jednotlivé skutočnosti môže opäť analyzovať izolovane. Zároveň navrhol nový dôkaz, znalecký posudok komunikácie medzi obžalovanými Marianom Kočnerom a Alenou Zsuzsovou. Predmetný znalecký posudok bol vykonaný vo veci prípravy vraždy prokurátorov.

"Okrem iného bolo zistené, že komunikácia obsahuje pasáže, ktoré sa dajú interpretovať inak ako doslovne,"

spresnil Paluda s tým, že tieto osoby chceli podľa prokurátora komunikáciu šifrovať tak, aby boli pre tretiu osobu nezrozumiteľné.

Prokurátor vo svojom odvolaní ďalej poukázal na to, že ŠTS pri zistenom motíve pri obžalovanom Marianovi Kočnerovi uvažoval izolovane, bez previazania s obžalovanými. Ak by súd uvažoval pri obžalovanej Aleny Zsuzsovej v celistvosti, nemal by podľa prokurátora dôvodnú pochybnosť rozhodnúť o jej vine.

Má tiež podozrenie, že súd rozhodol o nevine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej iba preto, aby mohol prezentovať, že nepodľahol tlaku médií.

"Podľa prokurátora tomu napomáha aj vyjadrenie Aleny Zs., že bude napokon odsúdená, lebo si to verejnosť a médiá tak želajú,"

uviedol predseda odvolacieho senátu.

Počas druhej prestávky súd umožnil poradu Mariana Kočnera so svojím obhajcom Marekom Parom. Predseda senátu po prestávke umožnil, aby obhajcovia mohli sedieť za obžalovanými a dávať im právne rady. Zatiaľ túto možnosť nevyužili.

TASR