Putin podpísal dekrét: Od 1.4. sa musí za ruský plyn platiť v rubľoch

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, na základe ktorého budú musieť zahraniční odberatelia platiť za ruský plyn od 1. apríla v rubľoch. Ak sa platby nezrealizujú, kontrakty sa zastavia.

Foto: TASR/AP

"Ak budú chcieť nakúpiť ruský plyn, budú si musieť otvoriť v ruských bankách účty v rubľoch. Z týchto účtov sa od zajtra budú realizovať platby za dodávky plynu,"

uviedol Putin v televíznom prejave.

"Ak sa platby nezrealizujú, budeme to považovať za neuhradenie záväzkov, čo so sebou ponesie následky. Nám nikto nič nedodá zadarmo a my tiež nemienime robiť charitu. To znamená, že súčasné kontrakty budú zastavené," dodal.

Putin oznámil plány na platby za dodávky plynu v rubľoch už pred týždňom a táto informácia sa okamžite odrazila na kurze rubľa. Kurz meny, ktorý sa po invázii Ruska na Ukrajinu prepadol na historické minimum, išiel po oznámení ruského prezidenta výrazne nahor. Západné vlády a firmy však takúto požiadavku odmietli s tým, že ide o porušenie kontraktov, keďže v rámci nich sú platby stanovené v eurách alebo dolároch.

TASR