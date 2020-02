R. Fico: Aktuálna schôdza je legitímna, blokovanie opozíciou je bláznovstvo

Rokovanie parlamentu je opätovne do štvrtka (20. 2.) do 9. hodiny prerušené. Urobil tak predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS) po tom, ako po jeho niekoľkých výzvach nezaradení poslanci okolo Miroslava Beblavého neuposlúchli výzvu, aby opustili rokovaciu sálu, ktorí už druhý deň nechcú opustiť rečnícky pult.

„Táto schôdza je absolútne legitímna. Je to veľké sklamanie, to čo predvádzali do rána opoziční poslanci. To, že zneuctievali rečnícky pult, je neakceptovateľné. Sú to čistí blázni”