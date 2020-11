R. Fico: A. Dubčeka považuje Smer-SD za symbol novembra 1989

uviedol Fico. Jediné, čo je podľa neho možné urobiť, je referendum.

"Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým spôsobom, nie ulicou ako to urobili oni, tak je možné len cez demokratické, priame a férové voľby,"

povedal šéf Smeru-SD.

povedal Fico. Ako doplnil, aktuálne Slováci žijú v zvláštnej dobe.

"My sme si mysleli po voľbách, že to bude iba súboj o sociálny štát. Ale oklamali sme sa, pretože vidíme, že dnes rovnocenne so sociálnym štátom musíme bojovať za základné veci, ktoré sa týkajú slobody, demokracie a právneho štátu,"