R. Fico hovorí o vojne policajtov v súvislosti so zásahom u B. Zuriana

Predseda Smeru-SD Robert Fico hovorí o vojne policajtov v súvislosti so zásahom u bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislava Zuriana. Tvrdí, že sú mu vyčítané drobné porušenia a nestojí to za to, aby mu polícia vykopla dvere na byte.

Foto: TASR

"Najprv sa s ním dohodnú, aby odišiel, a potom mu vykopnú dvere. To je čo za vojnu policajtov,"

namieta Fico. Tvrdí, že táto vojna sa navyše využíva na kriminalizáciu opozície. Hovorí o zneužívaní trestného práva aj o strácaní elementárnej súdnosti.

"Toto je druhý prípad, ktorý je nevídaný. Ísť na takýto zákrok voči bývalému šéfovi NAKA za drobné porušenia. Lebo to sú drobné porušenia, ktoré mu vyčítajú. Tam nič také nie je, čo stojí za to, aby komando prišlo a vykopávalo mu dvere. Keby bol doma, tak dnes už sedí v cele policajného zaistenia,"

skonštatoval.

Fico nepochybuje, že ak by Zuriana v piatok zadržali, skončil by vo väzbe. Podľa neho by sa nenašiel prokurátor, ktorý by sa odvážil nepodať návrh na jeho vzatie do väzby.

"Podľa mňa by skončil vo väzbe a zase pre nejaký nezmysel,"

uzavrel.

Bývalého šéfa NAKA Zuriana mala obviniť inšpekcia ministerstva vnútra. Podľa informácií Denníka N mala v piatok ráno u Zuriana doma v Poprade zasahovať polícia. Ten je však v súčasnosti v zahraničí.

Branislav Zurian požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru k 15. máju. Z funkcie teda odišiel na vlastnú žiadosť. Zároveň odišiel aj z polície.

TASR