R. Fico nevie, či má význam ešte niekoho nominovať na podpredsedu NRSR za M. Glváča

Fico povedal, že poslancov čaká takmer na sto percent posledná schôdza pléna, ktorá bude podľa neho náročná, bude sa prelínať s obdobím odovzdávania kandidačných listín do parlamentných volieb. Nemyslí si preto, že nominácia nového podpredsedu je téma, ktorá by ich v tomto okamihu nejako špeciálne zaujímala.

„Neviem, či má vôbec význam teraz nominovať niekoho. Nechcem to ani potvrdzovať, ani vylučovať. Nie je to téma, ktorá by mi teraz špeciálne rezonovala v hlave”