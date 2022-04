R. Fico: Prezidentka s premiérom nás otvorene ťahajú do vojny na Ukrajine

Prezidentka Zuzana Čaputová s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO) nás otvorene ťahajú do vojny na Ukrajine. Vyhlásil to šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico v reakcii na to, že Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Fico avizuje podanie návrhu na vyslovenie nedôvery vláde.