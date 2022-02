R. Mikulec odmieta obvinenia z riadenia vyšetrovania v rámci PZ alebo ÚIS

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) kategoricky odmieta obvinenia z riadenia akéhokoľvek vyšetrovania v rámci Policajného zboru (PZ) alebo Úradu inšpekčnej služby (ÚIS). Tvrdí, že žiadnym spôsobom nezasahoval do kompetencií vyšetrovateľov a neusmerňoval ani ich, ani ich nadriadených. Vyšetrovatelia sú samostatní, majú rozviazané ruky. Uviedol to pre TASR v reakcii na Smer-SD, ktorý oznámil, že podal v parlamente návrh na jeho odvolanie.

Foto: TASR

"To, že si Robert Fico urobil z rozhodnutia Generálnej prokuratúry SR čítanie na pokračovanie a keď sa mu to hodí, obviňuje ma z káuz, v ktorých už pred rokmi vydali orgány činné v trestnom konaní meritórne rozhodnutia a súdy rozhodli v môj prospech, iba dokazuje jeho nízku úroveň a to, že ide o štvavú kampaň," povedal šéf rezortu vnútra.

Hlavným cieľom tejto kampane je podľa Mikulca nielen diskreditácia jeho osoby, ale aj všetkých, ktorí pracujú na vyšetrovaní korupcie na najvyšších miestach v štáte.

"Zdá sa, že na Slovensku vznikol 'smerácky tribunál', ktorý sa pasuje do role súdu a na tlačových konferenciách neváha rozhodovať o vine či nevine, vypúšťať informácie vytrhnuté z kontextu či polopravdy tak, ako sa im to hodí v rámci zbierania politických bodov,"

uviedol Mikulec. Ako dodal, jedine z ich strán padajú otvorené vyhrážky o tom, kto bude za čo pykať a rezolútne tvrdenia, že všetci obvinení vo veľkých kauzách by mali ísť na slobodu.

Opozičný Smer-SD podal v pondelok (14. 2.) do podateľne parlamentu návrh na odvolanie Mikulca z funkcie ministra vnútra. Pod návrh sa okrem poslancov Smeru-SD podpísali aj nezaradení poslanci z mimoparlamentného Hlasu-SD či poslanci okolo Tomáša Tarabu. Fico nazval Mikulca gaunerom, ktorý je podozrivý z korupcie a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa.

TASR