R. Sobota: Situáciu s neprispôsobivými na Českej chce mesto riešiť i novou kamerou

Podľa slov poslanca a predsedu mestskej Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality Jozefa Tótha sa komisia zhodla, že kamera v tejto lokalite je potrebná.

„Pomohlo by to aspoň v tom smere, že by to pôsobilo ako prevencia. Dala by sa tiež lepšie vyhodnotiť situácia, hlavne čo sa týka hluku z otvorených áut, dvier a podobne”

– uviedol Tóth.

Na základe predpokladu komisie by mala inštalácia kamery stáť okolo 600 eur. Tieto financie by mali byť podľa Tótha vyčlenené v rámci tretej zmeny rozpočtu mesta, ktorou sa poslanci majú zaoberať na najbližšom zasadnutí. Existuje i možnosť získať potrebné peniaze z grantových zdrojov, keďže samospráva sa nedávno zapojila do projektovej výzvy na rozšírenie mestského kamerového systému.

Ako reagoval primátor Jozef Šimko, mesto situáciu musí riešiť aj z dôvodu, že dostalo petíciu, ktorú podpísalo 99 občanov Českej a Sedliackej ulice.

„Chápem nespokojnosť tých ľudí. Každý jeden prenajatý byt bol odsúhlasený bytovou komisiou mesta. Ani ja, ani vy, nikto nemohol vedieť, akú rodinu tam dávame – že sú hluční, že sa vadia, že sa bijú, že sa naháňajú s čakanmi”

– povedal primátor.

Doplnil, že situáciou na Českej sa okrem mesta zaoberá i mestská a štátna polícia. Spomenul tiež, že odteraz bude mať bytová komisia na starosti nielen prideľovanie bytov, ale i predlžovanie nájmov.

„Buď sa neprispôsobiví občania spamätajú a nebudú tam robiť cirkus, alebo odídu”

– zdôraznil Šimko.

Podľa poslanca Romana Vaľa ide o záležitosť, ktorá ľudí na Českej trápi už dlhodobo.

„Nie je to problém posledných pár týždňov, je to problém posledných pár rokov. Je smutné, že sa to už dávnejšie neriešilo nejakým rozumným spôsobom a nechalo sa to dospieť do takéhoto stavu” – podotkol Vaľo.

TASR