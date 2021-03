R. Sulík: Ak Igor Matovič neodíde, SaS vystúpi z vlády

Premiér Igor Matovič (OĽANO) je teraz na ťahu a on sa má vyjadriť, či sa rozhodol odstúpiť, aby sa mohlo pokračovať v zmysluplnej vláde. Ak sa svojho postu nevzdá, koaličná SaS vystúpi z vlády. Po utorkovom stretnutí s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou to vyhlásil šéf SaS a vicepremiér Richard Sulík. Matovičovi dáva SaS najneskorší termín do stredy 24. marca. Predstavitelia liberálov sa s prezidentkou bavili už aj o tom, ako bude prebiehať prípadný proces demisie.