R. Sulík hovorí o rekonštrukcii vlády, predčasné voľby nechce 

Foto: TASR

"Musíme sa seriózne baviť o rekonštrukcii vlády, lebo takto ďalej sa už nedá fungovať,"

podotkol Sulík. Detaily rekonštrukcie vlády zatiaľ hovoriť nechcel. Dodal, že v SaS majú jasnú predstavu o tom, ako by mala rekonštrukcia vyzerať. Nepovedal, koho by si vedel predstaviť na poste predsedu vlády, ani či by to podľa neho mohol byť súčasný minister financií Eduard Heger (OĽANO). Poukázal na potrebu citlivého prístupu a diskusie aj s partnermi. So stranou Za ľudí už diskutovali aj v utorok večer (2. 3.). Ďalej sa chce stretnúť aj so šéfom Národnej rady (NR) SR a Sme rodina Borisom Kollárom, ako i so stranou OĽANO. Za vhodné považuje tiež stretnutie s prezidentkou, keďže má právo sa k tomu vyjadriť.

Sulík poukázal na náročnosť aktuálnej situácie a nezvládanie boja s pandémiou zo strany vlády.

"Čelíme aj tomu, že predseda vlády poštval proti sebe prakticky všetkých: médiá, prezidentku, koaličných partnerov, rôzne združenia a, samozrejme ľudí, širokú verejnosť. Nemôžeme už pred týmto zatvárať oči,"

skonštatoval.

Predčasné voľby by podľa neho nepriniesli lepšie zloženie vlády ani parlamentu pre spoločnosť. Deklaroval, že prípadné hlasovanie o skrátení volebného obdobia v NR SR nepodporia.

Šéf SaS pre situáciu zvolal v utorok mimoriadnu republikovú radu rozšírenú aj o poslanecký klub. Diskutovať mali aj o tom, kto z vlády za čo nesie zodpovednosť a o možnostiach vyvodenia zodpovednosti. Predseda Richard Sulík nevylúčil diskusiu o odchode SaS z vládnej koalície. O ďalšom postupe diskutovala aj strana za ľudí. Jej šéfka Veronika Remišová označila riziko rozpadu vládnej koalície za reálne a avizovala potrebu prijať zásadné rozhodnutie v strane.

