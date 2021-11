R. Sulík: Je možné, že platnosť COVID pasu bude skrátená na 9 mesiacov

Je možné, že platnosť COVID pasu bude skrátená z jedného roka na deväť mesiacov. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to pripustil minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). Nezaradený poslanec Národnej rady SR a predseda neparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini povedal, že v tomto prípade by sa to malo odkomunikovať. Pretože ako tvrdí, napríklad ľudia, ktorí sa očkovali medzi prvými v januári, by sa pri deväťmesačnej platnosti COVID pasu nemuseli dostať do reštaurácie.