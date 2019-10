R. Sulík: Je silný dôvod na to, aby hlavní aktéri kauzy Gorila sedeli vo väzbe

Je silný dôvod na to, aby hlavní aktéri kauzy Gorila sedeli vo vyšetrovacej väzbe, pokiaľ je v údajnej nahrávke z kauzy to, čo už v skorších prepisoch. Vyhlásil to líder opozičnej SaS Richard Sulík s tým, že nezávislý a spravodlivý súd by mal rozhodnúť, čo s týmito aktérmi následne urobí.