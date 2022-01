R. Sulík by na mieste M. Žilinku do Ruska nechodil, hovorí o hanbe

Vicepremiér a líder SaS Richard Sulík by na mieste generálneho prokurátora Maroša Žilinku do Ruska nechodil. Jeho disciplinárne stíhanie by však nepodporil, návrh vicepremiérky Veroniky Remišovej (Za ľudí) v tomto smere považuje za prehnané. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.