Rakúsko chce predĺžiť kontroly na hraniciach so SR do 12. decembra

Rakúsko plánuje predĺžiť kontroly na hraniciach so Slovenskom do 12. decembra. Kontroly na hraniciach Rakúska s Maďarskom a Slovinskom by mali platiť odteraz ešte najmenej pol roka. Rakúskej agentúre APA to v piatok povedal minister vnútra Gerhard Karner, informuje TASR.

Ilustračná fotka: TASR

Karner považuje toto opatrenie za nevyhnutnú súčasť boja proti prevádzačom. Hraničné kontroly sa podľa neho vykonávajú v úzkej koordinácii so susednými štátmi. Poukázal na to, že napríklad aj Česko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom.

Český minister vnútra Vít Rakušan vo štvrtok (10. 11.) avizoval, že keďže sa situácia s prevádzačstvom nezlepšuje, kontroly ostanú v platnosti aj po 13. decembri.

Rakúsko o predĺžení kontrol na hraniciach s Maďarskom a Slovinskom bude oficiálne informovať Európsku komisiu. Pripomína zároveň, že hraničné kontroly v súčasnosti vykonávajú aj Nemecko, Dánsko či Francúzsko.

V rámci schengenského priestoru môžu jednotlivé krajiny vykonávať hraničné kontroly len v prípade vážneho ohrozenia verejného poriadku či bezpečnosti, a to najviac pol roka. Po uplynutí tohto obdobia musí daný štát preukázať existenciu inej vážnej hrozby vyžadujúcej si hraničné kontroly.

