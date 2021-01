Rakúsko dočasne pre pandémiu sprísňuje kontroly na hraniciach so Slovenskom

Rakúsko od soboty dočasne sprísňuje kontroly na hraniciach so Slovenskom, ale aj Českom. Dôvodom je nepriaznivý vývoj situácie s pandémiou nového koronavírusu v týchto krajinách. Na svojom webe na to upozorňuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

Ilustračná fotka

"Prekračovať hranicu bude možné výlučne na oficiálnych hraničných priechodoch, pričom je možné dočasné uzavretie malých lokálnych priechodov. Už zavedené zdravotné hliadky vykonávané príslušníkmi rakúskej armády budú dočasne posilnené aj príslušníkmi rakúskej polície,"

priblížilo ministerstvo.

Štátny tajomník rezortu diplomacie Martin Klus (SaS) na sociálnej sieti informoval, že zavedenie pravidelných kontrol na hraniciach zabezpečia rakúski vojaci, policajti a aj zdravotníci.

"Treba preto počítať so spomalením premávky a možným zdržaním,"

skonštatoval.

Zároveň upozornil, že na budúci týždeň, zrejme od stredy (13. 1.), by malo dôjsť aj k obmedzeniu počtu hraničných priechodov, a teda uzavretiu menších hraničných priechodov.

"Zatiaľ však nebolo špecifikované, o ktoré má ísť, no hlavné hraničné priechody určite zostanú otvorené. Údajne sa uvažuje aj o sprísnení režimu pre pendlerov,"

uviedol Klus s tým, že keď dostane ministerstvo bližšie informácie, bude verejnosť informovať.

Ďalšie pravidlá pre cestovanie by mali podľa štátneho tajomníka zostávať rovnaké, a to desaťdňová domáca karanténa pri príchode do Rakúska je naďalej povinná, no existujú z nej výnimky. Povinnú karanténu možno predčasne ukončiť najskôr piaty deň po vstupe na základe preukázania sa negatívnym testom na COVID-19 (PCR-testom alebo antigénnym testom).

Niekoľko zmien v hraničnom režime ohlásilo aj Slovinsko.

"Od soboty bude vstup do Slovinska bez povinnosti karantény možný aj v prípade predloženia negatívneho výsledku antigénového rýchlotestu, nie staršieho ako 48 hodín,"

informoval Klus.

MZVEZ SR naďalej odporúča Slovákom necestovať do zahraničia, pokiaľ to nie je naozaj nevyhnutné.

TASR