Rastie počet detí s hepatitídou typu A, situácia je nateraz stabilná

Na východe Slovenska rastie počet detí s hepatitídou typu A, podľa rezortu zdravotníctva je však situácia nateraz stabilná. Aktuálne je najsilnejšie ohnisko nákazy v Moldave nad Bodvou, na Luníku IX sa situácia upokojila a nové ohniská zatiaľ nepribudli. Na tlačovej konferencii pred Detskou fakultnou nemocnicou (DFN) v Košiciach o tom informovali zástupcovia nemocnice, Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR a tiež Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura.

Na snímke zľava štátny tajomník Ministerstva zdravotníctva SR Michal Palkovič, štátna tajomníčka Ministerstva zdravotníctva SR Lenka Dunajová Družkovská a infektológ a prednosta kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP Košice Pavol Jarčuška počas tlačového brífingu po koordinačnom stretnutí v súvislosti so zvýšeným výskytom Hepatitídy typu A, v Košiciach 26. marca 2023. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

"V piatok bolo prijatých 12 pacientov, čím sa v podstate prekročil limit celkovo hospitalizovaných detí s touto diagnózou, a to je 33," uviedol štátny tajomník MZ SR Michal Palkovič. Ubezpečil však, že zdravotná starostlivosť v nemocnici nateraz nie je ohrozená. So zástupcami jednotlivých nemocníc si rezort dohodol účinné nástroje, aby v prípade ďalšieho nárastu mali situáciu pod kontrolou. Hlavný hygienik spolu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva hľadá účinné nástroje prevencie a riešenia priamo v ohniskách, a to sú marginalizované komunity.

Štátna tajomníčka rezortu Lenka Dunajová Družkovská ubezpečila, že situácia je v súčasnosti stabilizovaná a nastavujú koordináciu v teréne i v zdravotníckych zariadeniach v Prešovskom a Košickom kraji.

"V pondelok (27. 3.) bude v Moldave nad Bodvou hlavný hygienik v spolupráci so splnomocnencom vlády pre rómske komunity nastavovať aktívnu imunizáciu priamo v teréne. Budeme hľadať legislatívne možnosti. Môžem potvrdiť, že v tejto chvíli máme dostatok vakcín," priblížila Dunajová Družkovská. Dodala, že situáciu majú pod kontrolou už od decembra, v súčasnosti sa snažia o plošnú imunizáciu, ktorá však musí byť podchytená aj legislatívne.

Riaditeľ DFN v Košiciach Andrej Koman upozornil, že nemocnica pracuje v normálnom režime a bude dodržiavať platný epidemiologický režim, ktorý sa bežnej prevádzky nedotkne. "Na spoluprácu a pomoc sme vyzvali kolegov z univerzitnej nemocnice, ktorá by vedela poskytnúť starostlivosť vyššej vekovej kategórii pacientov. Prevažná skupina detí, ktoré sú postihnuté, je medzi piatym a deviatym rokom života," konkretizoval Koman.

Prednosta kliniky infektológie Pavol Jarčuška dodal, že v súčasnosti sa aktívne vyhľadávajú kontakty, zisťuje sa, či ľudia ochorenie prekonali alebo nie, a následne sa očkuje. "Hepatitída typu A v detskom veku je v drvivej väčšine pacientov bezpríznaková. Potrebujeme nastaviť systém tak, aby sme predišli čo najväčšiemu počtu novoinfikovaných pacientov nielen v tomto regióne, pretože táto komunita masívne cestuje, blížia sa veľkonočné sviatky, čiže aj v ostatných predovšetkým marginalizovaných skupinách," upozornil Jarčuška s tým, že očkovať je možné už dvojročné deti.

Rozhodujúce podľa neho je v rámci prevencie dôsledne si umývať a dezinfikovať ruky a nekonzumovať potraviny, ktoré boli nedostatočne tepelne upravené. Očkovať začnú systémovo v skupinách, kde sú priame kontakty nakazených, a na uliciach, kde je najviac infikovaných. Postupovať chcú aj do marginalizovaných skupín, kde sa ešte ochorenie nevyskytlo.

TASR