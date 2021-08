Remišová navrhne pozastavenie výkonu práv členov frakcie Za ľudí okolo Kolíkovej 

Foto: TASR

"Skupinka okolo Kolíkovej svojimi vyjadreniami už niekoľko mesiacov ukazuje, že nemá záujem o rozvoj strany Za ľudí a o spoločné presadzovanie jej hodnôt a programu,"

vyhlásila v stanovisku Remišová. Skupina podľa nej "poza chrbát" predsedníctva rokuje s konkurenčnými politickými stranami o postupe, ako zo strany odísť a zároveň si udržať svoje funkcie, ktoré získala vďaka strane. Podľa Remišovej je to v rozpore so stanovami strany a poškodzuje ju to. Hovorí o zrádzaní hodnôt a členov strany Za ľudí.

Remišová pre TASR ozrejmila, že stanovy obmedzujú práva ako celok.

"Čiže pôsobiť v orgánoch strany a zúčastňovať sa na činnosti strany, cieľom je aj zabrániť tomu, aby sa interné informácie strany odovzdávali konkurenčným politickým subjektom. V histórii politiky na Slovensku sa nestalo, aby v takejto situácii strana a špeciálne jej predseda nezasiahol, keďže je jeho povinnosťou v záujme fungovania strany a jej členov takúto situáciu riešiť,"

skonštatovala. Jej návrh sa týka siedmich funkcionárov.

Predsedníctvo bude podľa Remišovej v najbližšom čase.

"Máme veľa členov predsedníctva z regiónov, musíme zladiť ich pracovné povinnosti, aby sa ich pri takomto dôležitom rozhodnutí mohlo zúčastniť čo najviac,"

uviedla.

Šéfka Za ľudí tvrdí, že Kolíková verejne hovorí o sebe ako o piatom koaličnom partnerovi a o rokovaní s niektorými stranami koalície.

"Pokiaľ viem, zatiaľ sa skupinka stále nevie rozhodnúť, váhajú a zvažujú viac možností,"

dodala s tým, že predlžovanie tohto stavu nemá žiadny zmysel a stranu iba poškodzuje.

"Veľká väčšina z predsedníctva, ale aj veľká väčšina z viac ako 700 členov strany je jednotná a chce pokračovať v napĺňaní programu strany a sľubov, ktoré sme dali ľuďom pred voľbami. Nie neustále riešiť útoky a nenaplnené ambície skupinky, ktorá vyvolala konflikt v strane z nepochopiteľných dôvodov, ktorým nerozumejú ani členovia strany, ani verejnosť,"

uzavrela Remišová.

TASR