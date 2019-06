Reuters zverejnil rebríček najdôveryhodnejších médií

Zdroj: Reuters

Súčasťou výskumu je aj rebríček najdôveryhodnejších médií a podľa prieskumu je na prvom mieste podobne ako minulý rok spravodajská televízia TA3.

Spravodajská televízia TA3 považuje toto umiestnenie za ocenenie profesionality celej redakcie a jej dôslednej práce s overenými informáciami.

Teší nás to o to viac, že sa nám podarilo obhájiť prvé miesto v roku, ktorý bol mimoriadne spravodajsky náročný a považujeme to zároveň za povzbudenie, ale aj záväzok do budúcnosti.

TASR