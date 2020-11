Režim na hraniciach sa sprísnil, pendleri majú na test či karanténu výnimku

Foto: minv.sk

Po príchode z takzvaných červených krajín je možný aj vstup bez absolvovaného testu. Podmienkou je vyplnený e-formulár a nástup do karantény.

"Režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom - napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a podobne,"

povedala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.

V prípade pendlerov je potrebné mať so sebou potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR, priblížila Račková. Pri pendleroch, ktorí bývajú na Slovensku a dochádzajú do zamestnania v susednom štáte, nie je podmienkou pre výnimku vzdialenosť 30 kilometrov od otvoreného hraničného priechodu, vysvetlilo ministerstvo vnútra. Výnimka platí aj pre občanov SR, ak majú trvalý alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od otvoreného priechodu.

V prípade vstupu z červených krajín mimo EÚ sa na osoby takisto vzťahuje povinnosť registrácie a izolácie. Nie je však možnosť preukázať sa pri vstupe negatívnym výsledkom RT-PCR testu zo zahraničia. Karanténu je možné ukončiť iba po prijatí negatívneho výsledku RT-PCR testu na Slovensku, upozornil rezort vnútra.

V zozname menej rizikových krajín, pri ktorých netreba test ani karanténu, sa podľa vyhlášky nachádza už len desať štátov - Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan.

Dodržiavanie nových povinností osôb po vstupe na Slovensko budú na hraniciach kontrolovať policajti. Kontroly budú náhodné so zameraním sa najmä na čas, keď bude hranicu prekračovať najviac osôb, avizovalo ministerstvo vnútra.

Nákladná doprava môže prekračovať vnútorné hranice bez obmedzenia. Územím SR treba prejsť do ôsmich hodín bez zastavenia okrem čerpania pohonných látok.

TASR