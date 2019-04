Rizikový futbalový zápas skomplikuje dopravu v meste

Okolie nitrianskeho futbalového štadióna pod Zoborom v stredu 1. mája zasiahnu viaceré dopravné obmedzenia. Tie súvisia so zápasom, v ktorom futbalisti Trnavy vo finále Slovnaft Cupu vyzvú Žilinu.

Ilustračná snímka

Finále slovenského pohára sa začne o 18.00 h, no príchod trnavských fanúšikov do Nitry sa očakáva už od 13.00 h. Situáciu ešte skomplikujú prvomájové oslavy, ktoré sa konajú popoludní v mestskom parku, v tesnom susedstve futbalového štadióna. „Zápas je označený ako rizikový, preto sa naň mesto vopred pripravuje a chystá viaceré bezpečnostné opatrenia. Naším cieľom nie je iba dohliadať na hladký presun futbalových fanúšikov cez mesto, ale hlavne predchádzať prípadným problémom“ – uviedol hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.

Podľa jeho slov má radnica informácie o troch podnikoch v centre Nitry, v ktorých sa budú zhromažďovať fanúšikovia Trnavy. Očakávaný je aj príchod problémových hooligans.

„Predpokladáme, že fanúšikovia sa presunú z mesta k štadiónu po Podzámskej ulici. Mestskí policajti budú preto už v utorok 30. apríla upozorňovať majiteľov áut parkujúcich v tejto lokalite, aby si v záujme ochrany svojho majetku zajtra radšej odstavili vozidlá niekde inde“

– povedal Holúbek.

Autá z Trnavy budú odstavené predovšetkým na záchytných parkoviskách pri zimnom štadióne a pri zápasníckej hale. Pre trnavských fanúšikov sa predalo 3200 vstupeniek. „Pri predpoklade, že jedným autom sa do Nitry privezú traja či štyria fanúšikovia, očakávame, že z Trnavy do Nitry príde celkovo 800 až 1000 vozidiel. Od deviatej rána budeme na tieto parkoviská vpúšťať iba autá Trnavčanov prichádzajúcich na zápas. Ostatné vozidlá budú môcť prechádzať Parkovým nábrežím a Jesenského ulicou, no odstaviť autá na parkoviskách v blízkosti štadióna im neumožníme. Po zaplnení parkovísk spomínané ulice nebudú prechodné pre žiadne ďalšie vozidlá,“ pripomenul Holúbek.

Dopravné obmedzenia potrvajú do neskorých večerných hodín.

„Vodičov by sme preto chceli požiadať, aby sa obrnili trpezlivosťou a rešpektovali pokyny dopravných policajtov, prípadne organizátorov futbalového zápasu“

– dodal Holúbek.