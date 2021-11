Rodičia môžu získať preukaz o prekonaní ochorenia aj pre deti do 12 rokov

Rodičia a zákonní zástupcovia môžu od októbra 2021 získať Digitálny Covid preukaz EÚ o prekonaní ochorenia COVID-19 aj pre deti do 12 rokov. Možné to je prostredníctvom portálu korona.gov.sk. Pre TASR to pripomenula hovorkyňa Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Alžbeta Sivá.