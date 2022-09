Rodičia by pri tzv. krúžkovnom mali mať voľnejší režim

Pri tzv. krúžkovnom by sa mal zvoľniť režim pre rodičov. Úpravu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne poslanca OĽANO Milana Vetráka v stredu posunulo plénum parlamentu do druhého čítania. Rovnako by mal návrh nastaviť aj vhodnejší postup postihovania záškoláctva žiakov, čím reaguje aj na výhradu prezidentky SR Zuzany Čaputovej.