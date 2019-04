Rohovce: Rodičia majú riešenie pre vytvorenie slovenskej základnej školy 

Fotó: TASR

Ako tvrdí Slávka Brontvajová z OZ, „táto záplata problému vydrží dva, maximálne štyri roky, kapacita lehnickej školy nepostačuje. Veď ešte pred rokom odmietali prijímať prvákov z Rohoviec a ďalších okolitých obcí. Navyše, v obci Lehnice je rozbehnutá masívna výstavba rodinných a bytových domov, žiakov pre túto školu bude pribúdať.“

Na tento stav poukázal i starosta obce Lehnice František Szitási, ktorý tvrdí, že hoci situáciu v základnej škole momentálne kapacitne zvládajú, nevie však, čo ukáže budúcnosť, keďže Lehnice sa rozrastajú. „V každom prípade by sa to malo riešiť v rámci Rohoviec alebo tam blízkych obcí, lebo donekonečna to Lehnice nebudú zvládať. Určite to nebude riešenie nad desať rokov,“ dodal.

Ako uviedla Lenka Žárová z OZ, starostovia dotknutých obcí nechcú štátu poskytnúť pozemok alebo povoliť stavbu novej školy, hoci sú na to poskytnuté financie. „Pritom každá z týchto obcí, či sú to Rohovce, Trnávka, Báč a ďalšie, má obyvateľov, ktorí by chceli, aby ich deti mohli navštevovať v blízkosti svojho bydliska školu s vyučovacím jazykom slovenským,“ dodala.

Rodičia z OZ poukazujú na prípad v obci Richnava v okrese Gelnica, kde bol podobný problém so zriadením novej školy. Na tomto mieste štát napokon rozhodol využiť svoje právo a zakročiť stavbou novej školy na štátnom pozemku. Privítali by, keby sa nedostatok slovenských škôl v okrese Dunajská Streda vyriešil rovnako.

tasr