Rozvedené rodiny na Slovensku využívajú striedavú starostlivosť čoraz častejšie

Slovenské rodiny využívajú možnosť striedavej osobnej starostlivosti čoraz častejšie, za vyše osem rokov bolo do striedavej starostlivosti zverených približne 10.000 detí. Napriek tomu nie je táto možnosť stále dostatočne ukotvená v legislatíve a štát by ju mal podporovať vo väčšej miere. Konštatuje to občianske združenie Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť.