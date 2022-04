Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na sklad paliva v meste Belgorod

Toto tvrdenie nebolo možné nezávisle overiť a ukrajinská strana sa k nemu bezprostredne nevyjadrila.

V Belgorode, správnom centre Belgorodskej oblasti, vypukol v piatok ráno mohutný požiar. Podľa miestneho gubernátora Viačeslava Gladkova horel sklad paliva. Mali naň zaútočiť dve ukrajinské helikoptéry, ktoré prileteli z ukrajinskej strany hranice. Svoje tvrdenie však nepodložil žiadnymi dôkazmi.

An oil depot is on fire in #Belgorod, #Russia.



"The emergency services went to the place of fire, measures are being taken to eliminate it", said Gladkov, the governor of the region in his Telegram channel.