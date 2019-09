Š. Harabin sťahuje svoju kandidatúru na predsedu Najvyššieho súdu

– povedal Harabin s tým, že prezidentka je príkladom toho, ako sa „vrcholná politická kasta snaží ukradnúť vlasť a zobrať si ju celú pre seba”.

Harabin doplnil, že tejto „politickej kaste” nejde o ľudí, spravodlivosť a zákon, teda o to, čomu má slúžiť NS.

– povedal Harabin s tým, že sa na tom nechce a nebude zúčastňovať, a preto sťahuje svoju kandidatúru.

Prezidentka tento týždeň v Rádiu Expres vyhlásila, že negarantuje, že by automaticky vymenovala zvoleného kandidáta na predsedu Najvyššieho súdu SR.

„Nebudem vymenovávať osoby, ktoré by mali sporný či už profesijný, alebo osobnostný príbeh. To znamená, ktoré by v danom čase neprispeli k dôveryhodnosti justície”