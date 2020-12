Š. Holý: Zo zákazu vychádzania platí viacero výnimiek, prosíme ľudí o zodpovednosť

Zo zákazu vychádzania, ktorý začína platiť 19. decembra o 5.00 h, bude platiť viacero výnimiek. Sú nimi okrem iných aj výnimka cesty za rodinou, do práce, ale aj na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb, nákup pohonných hmôt či cesta na poštu a výdajné miesto internetových a iných obchodov. Opatrenia schválené uznesením vlády majú platiť do 10. januára. Po rokovaní vlády to uviedol podpredseda vlády SR pre legislatívu a strategické plánovanie Štefan Holý (Sme rodina).