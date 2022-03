S. Vlčan podpísal dohodu o udržaní cenovej stability potravín

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuel Vlčan (nominant OĽANO) v piatok podpísal s predstaviteľmi slovenských obchodníkov deklaráciu o udržaní cenovej stability základných potravín. Pri vybraných položkách by tak reťazce nemali zvyšovať svoju historicky uplatňovanú maržu.

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Deklaráciu podpísali minister, prezidentka Zväzu obchodu (ZO) SR Nadežda Machútová a predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu (SAMO) Martin Krajčovič. Všetci signatári sa zhodli na tom, že ide o samoreguláciu trhu so základnými potravinami, pričom reťazce sa takto zaviazali umelo nezvyšovať svoje marže pri 13 základných potravinách. Neznamená to, že k ich zdražovaniu už nebude dochádzať, ale to, že sa takto reťazce vzdajú dodatočného zisku.

Minister vymenoval 13 potravín, ktorých marže obchodníci garantujú zachovať.

Sú to bravčová dusená šunka, pitvané kurča, bravčové párky, biely rožok, ovocný jogurt, chlieb, čerstvé maslo, kuracie prsia, syr, slepačie vajcia veľkosti M, bravčové karé, trvanlivé polotučné mlieko a pšeničná múka. Pôvodne zoznam obsahoval 15 položiek, vypadli trvanlivá saláma a smotana na šľahanie.

Machútová vyzdvihla, že samoregulácia je vždy lepším spôsobom ako umelé zásahy štátu do trhu, a uviedla, že aktuálna mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou, potom infláciou a teraz s vojnou na Ukrajine zasahuje všetkých.

"V takejto situácii by žiadny obchodník nemal a nemôže zneužívať situáciu na bezdôvodné zvyšovanie cien,"

vyhlásila s tým, že svoj záväzok obchodníci splnia do bodky.

Krajčovič poznamenal, že záujem štátu aj obchodníkov je totožný – tlmiť infláciu v čo najvyššej možnej miere, aby sa bezdôvodne nezvyšovala. Infláciu považuje za najhoršie možné obdobie na umelé prilepšovanie marží a okrem toho vyzdvihuje aj silné konkurenčné prostredie, ktoré takisto v určitej miere zabraňuje ešte väčšiemu zdražovaniu.

Minister na margo toho, že táto deklarácia nevylúči ďalšie zdražovanie z objektívnych dôvodov (keďže aj obchodníkom rastú náklady napríklad pre drahšie energie, pozn. TASR), ešte dodal, že i keď štát ráta s ďalším nárastom inflácie, stále očakáva, že mzdy porastú rýchlejšie. Vláda sa preto podľa jeho slov ešte zameria na sociálne slabších, ktorým treba tiež pomôcť, aby vedeli na nárast cien reagovať.

Vlčan vyzdvihol, že deklarácia ostane v platnosti, kým bude Slovensko čeliť mimoriadnej situácii a kým bude jeho rezort považovať za potrebné sledovať vývoj cien týchto základných potravín. "Deklarácia je dôkazom relatívne vysokej vyspelosti nás Slovákov ako spoločenstva, ktoré dokáže aj v takýchto kritických situáciách pochopiť, čo je dôležité," uzavrel minister s tým, že aj obchodníci tak vyslali signál, že sa na nejaké obdobie dokážu vzdať dodatočného zisku v prospech ostatných.

TASR