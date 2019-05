Šamorín: MS v strednom triatlone budú sprevádzať dopravné obmedzenia

Foto: ilustrácia

Ako uviedlo mesto na svojej webstránke, časť pretekov sa koná na miestnych komunikáciách v okolí Šamorína, preto treba počítať s dopravnými obmedzeniami a so zmenami v organizácii dopravy na niektorých pravidelných linkách autobusov.

Dopravná spoločnosť Slovak Lines informuje, že 1. júna v čase od 8.00 h do 15.00 h budú na trase Hamuliakovo – Šamorín zrušené zastávky Šamorín, Gútorská cesta a Hamuliakovo, Dunajská Riviéra bez náhrady. Následne 2. júna v čase od 9.00 h do 15.00 h budú v úseku Šamorín – Blatná na Ostrove – Gabčíkovo a späť zrušené spoje s odchodom Šamorín, autobusová stanica do Gabčíkova (v časoch o 9.23 h, 11.23 h, 11.53 h a 13.23 h) bez náhrady a s odchodom Gabčíkovo, Dom služieb do Šamorína (o 9.24 h, 11.24 h a 13.24 h) taktiež bez náhrady.

Na šampionáte sa môžu zúčastniť len športovci, ktorí sa kvalifikovali na základe výkonov z lokálnych súťaží, ktoré sa konali po celom svete. Medzi najväčšie hviezdy budú patriť Lucy Charlesová, Anne Haugová, Sebastian Kienle, Ben Kanute, Florian Angert, David McNamee či Češka Radka Kahlefeldtová.

Majstrovstvá sú organizované Challenge Family a športovým areálom x-bionic® sphere.

