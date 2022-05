SaS: Budúcnosť koalície je v rukách premiéra, nemal by ostať ticho

Budúcnosť vládnej koalície je v rukách premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ten by nemal ostať ticho. Vyhlásila to strana SaS v reakcii na stredajšie (4. 5.) hlasovanie o žiadosti prokuratúry o súhlas s vydaním poslanca Roberta Fica (Smer-SD) do väzby.