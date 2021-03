SaS: Článok o dohodách s ministerkou M. Kolíkovou a budúcej koalícii je klamstvom

Informácie o údajných dohodách medzi stranou SaS a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí), že by sa stala volebnou líderkou liberálov v predčasných voľbách, sú klamstvom. Rovnako sú nepravdivé správy o vytváraní budúcich spojenectiev SaS so stranou PS a tichou podporou Hlasu-SD. Liberáli to napísali v tlačovej správe, reagujúcej na článok, ktorý vyšiel na portáli denníka Pravda v sobotu (20.3.) večer.