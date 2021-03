SaS oceňuje ochotu I. Matoviča odstúpiť; má výhrady k podmienkam

Koaličná SaS oceňuje ochotu Igora Matoviča (OĽANO) odstúpiť z postu predsedu vlády. Ak by ale viedol niektorý rezort, ponuka šéfa SaS Richarda Sulíka na odchod z vlády by bola bezpredmetná. Nevidí tiež dôvod na odovzdanie jedného z ministerstiev. Odmieta aj návrhy na personálne zmeny motivované osobnou pomstou. Strana trvá na tom, že ak do stredy (24. 3.) nedôjde k dohode, jej ministri podajú demisiu a SaS odíde z vlády. Vyplýva to z nedeľňajšieho stanoviska SaS.