SaS vyzýva premiéra na odchod, R. Sulík je ochotný ponúknuť svoju funkciu 

Strana SaS vyzýva premiéra Igora Matoviča (OĽANO) na odchod z funkcie. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany a vicepremiér Richard Sulík, ktorý v prípade potreby ponúkne svoju funkciu ministra. Sulík nevylúčil odchod SaS z vlády, ak Matovič neodstúpi. Premiér sa má rozhodnúť do budúcej stredy (24. 3.). SaS naďalej odmieta predčasné voľby a na poste šéfa kabinetu by si vedela predstaviť ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO).