Senec: Žiakovi zo súkromnej základnej školy potvrdili COVID-19

Ilustračná fotka: TASR

"Momentálne čakáme na ďalší postup, ktorý nám určí príslušný RÚVZ, s ktorým súčinne spolupracujeme. Táto situácia sa dala očakávať, vieme, že je to nepríjemné, ale máme ju pod kontrolou (stále dodržiavame všetky povinné opatrenia) a nie je dôvod na zbytočné šírenie paniky,"

uviedlo na sociálnej sieti vedenie školy.

Mesto Senec o situácii vie, obyvateľom odporučilo, aby dodržiavali protiepidemické opatrenia, nosili ochranné rúška, umývali si ruky a správali sa zodpovedne.

V rámci Bratislavského kraja sa na tzv. červenom COVID-19 semafore nachádzajú lokality Bratislava I, teda mestská časť Staré Mesto. Na oranžovom sa nachádzajú zvyšné mestské časti Bratislavy a okresy Pezinok a Senec.

RÚVZ Bratislava v súvislosti so zhoršenou epidemiologickou situáciou na týchto miestach od nedele (6. 9.) do 30. septembra zakázal organizáciu hromadných podujatí v exteriéri nad 500 osôb alebo v interiéri nad 250 osôb. Dovolená nie je ani organizácia akcií v čase od 23.00 do 6.00 h, výnimkou sú svadby do 150 osôb.

Zakázané sú aj návštevy v nemocniciach a interiéroch pobytových zariadeniach sociálnej starostlivosti.

TASR