Sestrám by sa v budúcom roku mohol zvýšiť plat o stovky eur 

Sestrám a pôrodným asistentkám by sa v budúcom roku mohol zvýšiť plat o stovky eur. Vyplýva to z návrhu rezortu zdravotníctva, ktorý mal predložiť na odvetvovej tripartite. Návrh zverejnila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA). Ministerstvo materiál nekomentovalo, s konečnou dohodou chce prísť do 30. júna. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) neskôr priblížil, že ide podklad pôvodne určený na rokovanie s Ministerstvom financií (MF) SR na roky 2023 až 2025.

Ilustračná fotka: TASR

Z návrhu vyplýva, že koeficient základnej mzdy by sa mohol v roku 2023 v daných povolaniach pohybovať v rozmedzí 1,4 až 1,7 podľa výšky dosiahnutého vzdelania. V realite by to podľa riaditeľa kancelárie komory Lukáša Kobera znamenalo zvýšenie o približne 600 eur. "Hovoríme o hrubej mzde bez odvodov," ozrejmil.

SKSaPA vníma návrh pozitívne, predstavená úprava by podľa nej bola stabilizačným prvkom sestier, ktoré sa v systéme nachádzajú, ale aj motivujúcim prvkom pre nové sestry.

Kober poukázal na to, že v návrhu nie je zadefinovaná časová postupnosť, ktorú navrhovala aj komora.

"Znamenalo by to, že by sa sestry a pôrodné asistentky hodnotili aj podľa rokov praxe," priblížil.

Nie je podľa komory zrejmé, či vláda nájde potrebné zdroje na realizáciu tohto návrhu. "Je na to potrebných približne 800 miliónov eur," upozornil Kober.

Rezort zdravotníctva pre TASR potvrdil, že rokovania o zvyšovaní miezd pre zdravotníkov naďalej prebiehajú. Zverejnený materiál komentovať odmietol. Lengvarský neskôr priblížil, že ide podklad, pôvodne určený pre rokovanie s ministerstvom financií na roky 2023 až 2025.

"Nikto nepovedal, že chcem po ministerstve financií 800 miliónov na nejaké platy. (...) Záleží to od rokovaní s MF a možnostiach štátneho rozpočtu," odpovedal po rokovaní vlády na otázku, či si myslí, že rezort financií uvoľní budúci rok do zdravotníctva toľko peňazí.

Zdôraznil, že ide o obdobie troch rokov. "Kde sú, samozrejme, aj iné opatrenia, akým spôsobom financie ušetriť, či už revíziami v niektorých veciach alebo zmenami vo verejnom zdravotnom poistení," vysvetlil Lengvarský. Uvedomuje si, že ak chce pre zdravotníkov žiadať vyššie platy, sú potrebné aj kroky zo strany ministerstva.

Premiér Eduard Heger po utorkovom (14. 6.) stretnutí so zdravotníkmi uviedol, že ich požiadavky vníma. Ich vyriešenie však podľa neho vyžaduje identifikáciu a schválenie dodatočných opatrení, na ktorých zatiaľ nie je dohoda.

TASR