Školáci si od učenia oddýchnu počas jesenných prázdnin

Vo štvrtok sa pre žiakov základných a stredných škôl začali jesenné prázdniny. Ide o prvé prázdniny v tomto školskom roku. Do školských lavíc sa vrátia opäť v utorok 2. novembra.

Foto: Parameter – András Á. Cséfalvay

Školáci si po jesenných prázdninách najbližšie opäť oddýchnu počas Vianoc. Posledný deň vyučovania pred vianočnými prázdninami absolvujú školáci 22. decembra. Učiť sa začnú opäť až v roku 2022, a to v pondelok 10. januára. Po týchto dňoch oddychu budú mať školáci voľno v rámci jednodňových polročných prázdnin (4. februára).

Jarné prázdniny absolvujú ako prví žiaci na východe Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji v termíne od 21. do 25. februára. Nasledovať bude voľno pre deti z Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja od 28. februára do 4. marca. Ako poslední si užijú voľno počas jarných prázdnin žiaci na strednom Slovensku v Žilinskom, Banskobystrickom a Trenčianskom kraji, a to v termíne od 7. do 11. marca.

Predposledným voľnom pre školákov pred letnými prázdninami budú veľkonočné prázdniny. Školáci budú od školy oddychovať od 14. do 19. apríla, do školských lavíc sa vrátia opäť v stredu 20. apríla.

Odmenou za celoročné úsilie budú pre školákov dva mesiace voľna v lete. Od školských povinností si oddýchnu od 1. júla do 31. augusta. Školský rok 2022/2023 sa začne v pondelok 5. septembra.

Harmonogram prázdnin zverejňuje rezort školstva na svojom webe.