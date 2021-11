Školy sa budú zatvárať ako posledné,uplatnili sme si právo veta

Školy na Slovensku sa budú zatvárať ako posledné. Informoval o tom počas stredajšieho rokovania vlády minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) s tým, že liberáli si uplatnili právo veta. Súhlasí s tým, aby bolo testovanie v školách povinné.

Ilustračná fotka: Parameter – András Á. Cséfalvay

Sulík povedal, že konzílium na dva týždne navrhlo zatvoriť školy a liberáli sú zásadne proti.

"Uplatnili sme si právo veta. Oceňujem, že koaliční partneri rešpektujú a dodržujú koaličnú zmluvu, ktorá takéto právo veta jednotlivým stranám priznáva. My to robíme mimoriadne zriedkavo,"

povedal minister hospodárstva.

"Školy sa budú zatvárať ako posledné, trváme na tom, aby zostali otvorené. Súhlasíme aj s tým, aby testovanie v školách bolo povinné,"

povedal Sulík. Zároveň súhlasí so sprísnením režimu, ale nechce, aby sa zatvárali školy.

"Nechceme vychovať generáciu nevzdelaných detí, to by bola obrovská spoločenská škoda,"

dodal.

Minister hospodárstva poznamenal, že školy boli v predchádzajúcom období veľmi dlho zatvorené. To, že sa nezatárajú školy, nie je podľa Sulíka zodpovednosť premiéra, ale berú to na seba.

Konzílium odborníkov navrhlo, aby sa prezenčná výučba obmedzila na obdobie od 25. novembra do 3. decembra pre žiakov druhého stupňa základných škôl, stredných a vysokých škôl. Zrušiť by sa mali aj všetky mimoškolské aktivity detí. Zachovať by sa mala podľa nich len prezenčná výučba na prvom stupni základných škôl a v materských školách.

TASR