Slováci žijú na dlh, približne 60 % ale nevie, čo je úrok

So spotrebným úverom má skúsenosť približne polovica Slovákov, no viac ako 50 % nevie, čo je ročná percentuálna miera nákladov (RPMN). Zároveň asi 60 % opýtaných nevedelo správne odpovedať na otázku, čo je úrok. Vyplýva to z prieskumu 365.bank, ktorého cieľom bolo zistiť úroveň finančnej gramotnosti Slovákov v oblasti čerpania úverov.