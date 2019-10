Slovensko čakajú chladné dni, miestami sa vyskytne aj mráz

Veľmi teplé obdobie, v ktorom teplota vzduchu v uplynulých dňoch na juhu dosahovala až hodnoty letného dňa (aspoň 25 stupňov Celzia), ukončil prechod studeného frontu, za ktorým začal od severozápadu prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch.

– avizujú meteorológovia.

Studený vzduch, ktorý je momentálne v severnej Európe, na Slovensko začne prenikať od severu v sobotu (5. 10.) večer a vydrží u nás ešte aj začiatkom budúceho týždňa.

„Podľa aktuálnych predpovedných materiálov teda bude najchladnejšie od nedele (6. 10.) do utorka (8. 10.) s maximálnou teplotou od piatich do siedmich stupňov Celzia na severe do 11 až 14 stupňov Celzia na juhu”