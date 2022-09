Slovensko odsudzuje anexiu ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruska 

Slovenská republika jednoznačne odsudzuje anexiu ďalších častí ukrajinského územia zo strany Ruskej federácie. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR to uviedlo v reakcii na kroky ruského prezidenta Vladimira Putina, ktorý v piatok uznal nezávislosť Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny.

ena s dieťaťom počas referenda o pripojení samozvanej Luhanskej republiky k Rusku vo volebnej miestnosti 27. septembra 2022 v Luhansku na Ukrajine. Foto: AP

"Sme pobúrení, že napriek výzvam väčšiny štátov sveta a medzinárodného spoločenstva Ruská federácia pristúpila k ďalšiemu kroku, ktorý je v príkrom rozpore so základnými demokratickými princípmi a ústavným poriadkom Ukrajiny," podotkol rezort. Poukazuje na to, že Rusko ako stály člen Bezpečnostnej rady OSN opäť hrubo porušuje medzinárodné právo vrátane Charty OSN. "Osobitne princípy nezávislosti, zvrchovanosti, územnej celistvosti a nezasahovania do vnútorných záležitostí štátov," doplnilo ministerstvo.

Z ruskej strany ide podľa neho o cielenú eskaláciu, ktorá je súčasťou pokračujúcej vojenskej agresie proti Ukrajine. "Preto opätovne vyzývame Ruskú federáciu, aby ukončila vojenské aktivity na Ukrajine a okamžite a bezpodmienečne stiahla všetky svoje jednotky, vojenskú techniku a štruktúry okupačnej správy z ukrajinského územia," uviedlo MZVEZ.

Dodalo, že SR uznáva Ukrajinu ako nezávislý, suverénny a zvrchovaný štát s nespochybniteľnou územnou celistvosťou. Všetky akty spojené s násilným odtrhnutím ukrajinského územia Slovensko považuje za neplatné a nelegitímne. "Budeme pokračovať v poskytovaní všestrannej podpory Ukrajine v jej spravodlivom boji o zachovanie svojej štátnosti, suverenity a územnej celistvosti v rámci medzinárodne uznaných hraníc," doplnil rezort.

Šéf slovenskej diplomacie Rastislav Káčer podotkol, že kto zo Slovenska by bol voči krokom Ruska ľahostajný, si nezaslúži našu krajinu. "Naše hranice, naša bezpečnosť, naša suverenita a integrita je postavená na rovnakých princípoch ako tá u nášho východného suseda - v Ukrajine. Dnes nám neostáva nič iné ako ostro odsúdiť násilie, hanebné referendá a anexiu. Nikdy ju neakceptujeme. Nemôžeme, pretože keby áno, tak popierame sami seba a svoju vlastnú bezpečnosť a budúcnosť," povedal.

Ruský prezident Vladimir Putin podpísal výnosy o uznaní nezávislosti Záporožskej a Chersonskej oblasti, ležiacich na juhu Ukrajiny. V piatok o 15.00 h miestneho času majú byť moskovskom Kremli podpísané dohody o pripojení štyroch ukrajinských regiónov k Rusku. Na základe týchto dokumentov sa k Rusku "pripoja" Záporožská a Chersonská oblasť a tiež Donecká ľudová republika (DĽR) a Luhanská ľudová republika (LĽR), ktoré na území Donbasu na východe Ukrajiny vyhlásili proruskí separatisti ešte v roku 2014.

TASR