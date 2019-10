Slovensko treba očistiť od mafie, zhodli sa M. Truban a I. Matovič

Opozícia si musí robiť svoju robotu, Slovensko treba očistiť od mafie, rozhodujú činy a nie slová. Aj na tom sa zhodli v nedeľnej relácii TA3 V politike líder OĽaNO Igor Matovič a líder koalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu Michal Truban. OĽaNO je pre PS-Spolu potenciálny povolebný partner, hoci to bude ťažké vzhľadom na Matoviča. Ten PS-Spolu vyčíta videá, v ktorých tvrdia, že opozícia pre zmenu na Slovensku nič neurobila.

Truban skonštatoval, že do politiky chcú priniesť zmenu, nestačí podľa neho vymeniť len malé figúrky. Myslí si, že PS-Spolu dokáže priniesť zmenu aj vďaka novému druhu politiky, ktorú robia. Zdôraznil, že PS-Spolu sú prví, ktorí dokázali poraziť Smer-SD. Poukázal pritom na výsledky prezidentských volieb a eurovolieb.

Voliči podľa Matoviča nie sú hlupáci a neuveria PS-Spolu, že OĽaNO a opozícia nič neurobili. "Jasné, že spoločne chceme očistiť Slovensko. Ale zatiaľ vy máte slová, my máme skutky," reagoval Matovič. Kritizoval Trubana s lídrom Spolu Miroslavom Beblavým, že cez leto "točili videjká" a nezapojili sa do protestov za odvolanie už bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti SR Moniky Jankovskej. Poukázal na to, že ich poslanci neboli ani pri odvolávaní premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD) v parlamente.

„Ide mi o jediný cieľ, aby sme sa zbavili mafie na Slovensku”

– povedal Matovič s tým, že vo voľbách chce uspieť aj spoločne s ostatnými opozičnými stranami.

Rovnako úspešný chce byť Truban. Dôležitá je však preňho stabilná budúca vláda. „Preto na tom robíme postupne, bavíme sa s partnermi, s ktorými sa dá” – dodal. Ako potenciálneho partnera po voľbách vidí aj OĽaNO. Vzhľadom na Matovičov druh komunikácie a niektoré jeho vyjadrenia to však bude podľa jeho slov náročné.

Matovič si nemyslí, že by nevedel komunikovať. Zdôraznil, že vždy hovorí pravdu. Truban reagoval tým, že pravdu si cení, no Matovič sa podľa toho musí aj správať.

„Pravdu však musíte prijať a aj sa tak správať”

– povedal s tým, že napríklad pri lídrovi KDH Alojzovi Hlinovi sa počas komunikácie nemusí báť, ako jeho slová neskôr prekrúti. „Aj zo Smeru-SD sa smejú na tom, čo robí” – povedal na adresu Matoviča.

Truban v rámci "starých politikov", ktorých často spomína, vníma aj "starú opozíciu", ktorá hádkami zablokovala zmenu. Na otázku, či je Beblavý novým politikom, odpovedal, že to nie je o veku, ale o správaní sa a druhu politiky, akú robí. Matovič od Beblavého očakával, že sa postaví zodpovedne ku kauze Gorila, ktorá bola kauzou vlády SDKÚ, a ospravedlní sa, že pri jej prevalení mlčal. Na otázku, či do OĽaNO mieri aj bývalý vyšetrovateľ a šéf tímu Gorila Lukáš Kyselica, odpovedal, že sa s ním o tom rozprával. "Nie je rozhodnutý, urobím všetko pre to, aby bol napokon u nás," dodal Matovič.

