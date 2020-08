Slovensko zatiaľ o ruské vakcíny záujem nemá

V utorok (11. 8.) bola registrovaná ruská vakcína s názvom Sputnik V.

"Vakcína až takým prekvapením nebola. Je to štandardná adenovírusová vakcína, do značnej miery podobná tej vakcíne, ktorú vyvíja konzorcium okolo Oxfordskej univerzity a firmy AstraZeneca. Je to ale menej štandardný postup. K tomu, aby sme my žiadali vakcínu, alebo sa o ňu uchádzali, musí mať vakcína buď podmienečnú autorizáciu alebo registráciu v Európskej liekovej agentúre alebo plnú registráciu. Alebo musí byť ukončená tretia fáza klinického skúšania a musí byť dovezená na mimoriadny dovoz,"