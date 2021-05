Slovensko zostáva pre Českú republiku naďalej červené

Foto: TASR

Podľa rezortu diplomacie to v praxi znamená, že

slovenskí občania môžu do Česka pricestovať s antigénovým testom nie starším ako 24 hodín, alebo RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín.

Pred vstupom do Česka je potrebné vyplniť príjazdový formulár, poslať ho príslušnej krajskej hygienickej stanici a predložiť doklad o jeho vyplnení na vyžiadanie pri hraničnej alebo pobytovej kontrole.

Po príchode do susednej krajiny je potrebné zostať v domácej izolácii do predloženia ďalšieho negatívneho RT-PCR testu. Domácu izoláciu je však možné ukončiť aj hneď po obdržaní negatívneho PCR testu.

Následne treba vykonať druhý RT-PCR test, no na vlastné náklady, v Česku najneskôr do piatich dní od vstupu do krajiny. Výsledok druhého RT-PCR testu je podľa MZVEZ SR potrebné predložiť krajskej hygienickej stanici príslušnej podľa miesta pobytu.

Po dobu 14 dní od príchodu do Českej republiky treba všade s výnimkou domova nosiť respirátor, a to i vo vonkajších priestoroch.

Povinnosť vyplniť príjazdový formulár majú aj osoby zaočkované na Slovensku.

Pri ich vstupe na územie Česka sa však na týchto ľudí nebudú vzťahovať žiadne karanténne pravidlá, pokiaľ sa preukážu národným certifikátom o vykonanom očkovaní vydanom Ministerstvom zdravotníctva SR, a to už aj po uplynutí 22 dní od prvej očkovacej dávky mRNA/vektorovej vakcíny.

