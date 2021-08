Slovenský štvorkajak získal bronz v K4 na 500 m

Foto: TASR

Vo finále finišoval tretí so stratou 1,315 s na víťazných Nemcov Maxa Rendschmidta, Ronald Rauheho, Toma Liebschera a Maxa Lemkego. Striebro putuje do Španielska. Pre výpravu SR je to štvrtý cenný kov v Tokiu. Strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková sa stala olympijskou šampiónkou v trape, na striebornej pozícii skončili vodný slalomár Jakub Grigar v K1 a golfista Rory Sabbatini.



Káštvorka sa v Tokiu postarala o piaty olympijský kov pre slovenskú rýchlostnú kanoistiku v ére samostatnosti. Na OH 2016 v Riu de Janeiro i na OH 2008 v Pekingu získala slovenská vlajková loď striebro, na OH 2004 v Aténach bola bronzová - vždy na 1000 m trati. Pri všetkých úspechoch bol Vlček, desaťnásobný majster sveta a jedenásťnásobný európsky šampión sa na rekordnej šiestej olympiáde dočkal štvrtého olympijského kovu.

Vo finále kráľovskej disciplíny na OH 2020 v Tokiu sa potvrdili papierové predpoklady a už po úvodnej 250-ke bolo jasné, že o titul si to rozdajú Nemci a Španieli. Slováci potvrdili oprávnenosť medailových ambícií a vďaka skvelému záveru finišovali na bronzovej pozícii pred reprezentantmi Ruského olympijského výboru (ROC). Pre Baláža s Botekom je to prvá olympijská medaila, Myšák bol členom striebornej lode v Riu.



Pre Vlčeka má medaila z OH 2020 špecifickú príchuť. Do tokijskej K4 sa nominoval až vďaka internej kvalifikácii, v ktorej na bratislavskom Zemníku zdolal v rozstrele Csabu Zalku. Vlani mu hrozilo, že príde o šiestu olympiádu. Počas nohejbalu totiž utrpel komplikovanú zlomeninu nohy, no OH 2020 napokon preložili na rok 2021 pre pandémiu koronavírusu.



"Je to obrovská úľava, tlak a stres bol obrovský. Vedeli sme, že máme na to, aby sme získali bronz. Po štarte sa nám to všetko premietlo, sme šťastní, že sme získali medailu. Verím, že moje úspechy budú inšpiráciou pre mladých kajakárov,"

uviedol pre RTVS 39-ročný Vlček.

Baláž berie cenný kov ako odmenu za vynaloženú drinu.

"Tvrdá robota, ktorú sme odviedli od získania olympijských miesteniek, sa nám vyplatila. Obhájili sme medailové pozície z MS v Szegede i ME v Poznani. Je to niečo úžasné stáť na pódiu na olympiáde."

Pre Boteka je zisk bronzu náplasť za nevydarené vystúpenie v K2 na 1000 m, na tejto trati skončili s Balážom na desiatej pozícii.

"Je to najkrajší deň v mojom živote. Dúfam, že sa nám bude takto dariť aj naďalej. Veľmi ma teší, že Erik získal na poslednej olympiáde v kariére štvrtý olympijský kov. Ideme si teraz užiť voľno."

Myšák nechcel porovnávať dve olympijské medaily.

"Ťažko povedať, ktorá chutí viac, preteky v Riu i Tokiu boli ťažké. Rozhodlo sa to až v záverečných metroch."



Finále - K4 mužov na 500 m:



1. Max Rendschmidt, Ronald Rauhe, Tom Liebscher, Max Lemke (Nem.) 1:22,219,

2. Saul Craviotto, Marcus Walz, Carlos Arevalo, Rodrigo Germade (Šp.) 1:22,445.

3. Samuel BALÁŽ, Denis MYŠÁK, Erik VLČEK, Adam BOTEK (SR) 1:23,534, 4. ROC 1:23,654, 5. Bielorusko 1:24,510, 6. Austrália 1:25,025, 7. Maďarsko 1:25,068, 8. Portugalsko 1:25,234

TASR