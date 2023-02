Sme rodina nebude podporovať bankový odvod, ak to nebude nevyhnutné

Hnutie Sme rodina nebude podporovať, aby sa v rámci novely zákona o osobitnom odvode regulovaných subjektov obnovil aj bankový odvod, ak to nebude nevyhnutné. Uviedli to v pondelok predseda a podpredseda hnutia Boris Kollár a Milan Krajniak.

Foto: TASR archív

Práve cez úpravu osobitného odvodu, ktorý existuje aj v súčasnosti, by sa mali získať dodatočné peniaze napríklad na obnovenie dotovaných obedov na školách. Poslanecký návrh novely je už v druhom čítaní a zaradený v programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Ministerstvo financií v týchto dňoch finalizuje návrh, ktorým by sa mal ešte upraviť.

"Hovoril som s kolegami z ministerstva financií, aj s pánom premiérom, diskutovali sme aj o tejto otázke. Majú pripravené viaceré alternatívy. Budeme o nich hovoriť a predpokladám, že ešte tento týždeň sa o tom bude v parlamente rokovať," priblížil Krajniak.

Sme rodina iniciatívne návrh na obnovenie bankového odvodu nepredloží. Debatu o tom, ktoré subjekty majú byť zdanené mimoriadnym odvodom, však považuje Krajniak za legitímnu.

"Myslíme si, že prostredníctvom toho zákona o regulovaných odvodoch vieme dosiahnuť väčší príjem do štátneho rozpočtu, ako je potrebný na vykrytie obedov zadarmo,"konštatoval.

Kollár podľa vlastných slov chápe postoj dočasne povereného premiéra Eduarda Hegera (OĽANO), ktorý je poverený aj riadením ministerstva financií a ktorý nepodporuje bankový odvod. Vláda totiž v minulosti podpísala s bankami memorandum, v ktorom sa okrem iného zaviazala nezvyšovať zdanenie bánk.

"Bankový odvod v tomto návrhu nie je. Nevylučujem, že sa môže stať, že s tým príde nejaký poslanec. Ale určite to neurobí vláda, pretože by to bolo nezodpovedné, bolo by to porušenie memoranda," konštatoval predseda Sme rodina.

Pokiaľ bude možné vykryť prijaté sociálne opatrenia tým, čo je už v súčasnosti v návrhu novely osobitného odvodu, Kollár by nešiel zbytočne do ďalších bankových odvodov. Jeho hnutie je však prístupné rokovaniam.

"Musia s nami rokovať a presvedčiť nás, prečo by to bolo dobré prijať a čo z toho budú mať občania alebo rodiny," dodal. Spomenul pritom dohodu s hnutím OĽANO, že akékoľvek ďalšie sociálne opatrenie, ktoré by chcel niekto presadiť, musí byť spojené s návrhom na jeho finančné krytie.

TASR