Smer-SD nevylučuje, že sa pre celoplošné testovanie obráti na ÚS 

"Ak sa Igor Matovič rozhodne vyhlásiť celoplošné testovanie a bude vydierať ľudí, že pokiaľ nebudú mať modré papieriky, tak nebudú môcť ísť do práce či do obchodu, okamžite podáme návrh na Ústavný súd SR, aby rozhodol predbežným opatrením, či testovanie môže prebehnúť za týchto podmienok,"

vyhlásil Fico. Strana Smer-SD podľa neho hovorí "povinnému testovaniu jasné nie".

Obmedzenia možno podľa neho robiť vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú infikovaní, chorí, alebo ku kategóriám ľudí, ktorí sú potrební pri boji s pandémiou.

dodal.

Za posledné dni Fico absolvoval stretnutia so starostami a primátormi, ktorí sa aktívne zúčastnili na testovaní.

"Ako na bežiacom páse sa objavujú informácie, že štát bol nepripravený. Keby to nezobrali do vlastných rúk primátori a starostovia, celé testovanie by bolo nemožné,"