Smer-SD podá vo štvrtok návrh na vyslovenie nedôvery R. Sulíkovi

Opozičný Smer-SD podá vo štvrtok (9. 6.) návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi (SaS). Dôvodom má byť blamáž s ruskou ropou a poškodenie záujmov obyvateľov Slovenska. Uviedol to líder Smeru Robert Fico vo svojom stanovisku, ktoré TASR poskytol hovorca strany Ján Mažgút.

Foto: TASR

Práve Sulíka označuje Smer-SD za toho, kto je za celú situáciu politicky zodpovedný. V rebríčku zodpovednosti nasleduje šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) a premiér Eduard Heger (OĽANO).

Vysvetľuje to tým, že Sulík dával spoločne s Korčokom Hegerovi podklady. Na základe nich mal v Bruseli zradiť všetko slovenské, čo sa len zradiť dá.

"Preto vo štvrtok podávame návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi hospodárstva Sulíkovi za totálne babráctvo, lenivosť a ešte takú maličkosť, že poškodil všetkých občanov Slovenska," vyhlásil Fico.

Na odchod vyzýval Sulíka aj koaličný poslanec György Gyimesi (OĽANO), ktorý ho vinil za situáciu s ropou. Sulík obvinenia odmieta. Uviedol, že premiéra o možných problémoch s navrhovaným zákazom exportu motorových palív vyrobených z ruskej ropy niekoľko hodín pred začiatkom samitu v Bruseli informoval.

"On odpísal, že on už v tom konať nebude, že nech to robia Česi a Maďari," povedal Sulík. Zároveň uviedol, že podľa neho premiér postupoval správne, keď so sankčným balíkom súhlasil. Odstúpiť z funkcie sa Sulík nechystá.

TASR