Smer-SD spustil petičnú akciu k referendu, chce ho spojiť s jesennými voľbami

Opozičný Smer-SD spustil petičnú akciu k referendu, všeľudové hlasovanie by chcel spojiť s jesennými voľbami 29. októbra. Na tlačovej konferencii o tom informoval predseda strany Robert Fico.

Foto: TASR

Referendum má mať dve otázky, prvá časť referenda má týkať demisie vlády a druhá zmeny ústavy. Prvá otázka má znieť:

"Súhlasíte s tým, že vláda SR má bezodkladne podať demisiu?"

Ak na túto otázku odpovie dostatočný počet ľudí pozitívne, tak vláda bude mať podľa Fica povinnosť bezodkladne podať demisiu po referende. Druhá otázka sa týka zmeny ústavy.

"Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady (NR) SR je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?"

ozrejmil Fico.

V ústave tak chcú zakotviť možnosť skrátiť volebné obdobie na základe výsledku referenda alebo uznesenia NR SR. "Pri tomto uznesení bude stačiť 76 poslancov, teda nadpolovičná väčšina všetkých poslancov NR SR," dodal.

Fico vyhlásil, že pokiaľ sa podarí potrebné podpisy vyzbierať do 31. júla alebo do 15. augusta, tak sa podľa neho môže referendum konať spoločne s jesennými voľbami.

"Ušetrilo by sa tým veľa peňazí, bolo by to efektívne a ekonomické," priblížil. Politickú podporu referendu podľa Fica deklarovali mimoparlamentné strany Hlas-SD, SNS a Republika. Šéf Smeru-SD zároveň očakáva, že sa pre súčinnosť pri zbere podpisov obráti aj na ďalšie politické strany.

"Referendum je jediný spôsob, ktorý ľuďom na Slovensku ostal, aby vyslovili zásadným spôsobom nespokojnosť s touto vládou a požiadali ju, aby odišla," uviedol mimoparlamentný Hlas-SD. Verí, že referendum bude úspešné, a spraví všetko pre to, aby sa uskutočnilo čo najskôr. SNS sľubuje, že urobí všetko pre vyzbieranie 350.000 podpisov potrebných pre vypísanie referenda. Zdôrazňuje potrebu spolupráce opozičných strán.

"Veríme, že sa aj na tomto referende Peter Pellegrini a Robert Fico poučia, že musia spolupracovať, pretože inak nedôjde k zmene vlády Sulíka, Matoviča, Kollára," uviedla SNS.

TASR